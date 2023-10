Mann lauerte Ex-Freundin in Wien auf und stach mit Messer zu

Die Frau wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Sie befindet sich nicht in Lebensgefahr. Das blutige Messer lag noch am Tatort und wurde sichergestellt.

Der tatverdächtige Kosovare verweigerte die Aussage. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen wegen versuchten Mordes übernommen.