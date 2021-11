Frau reißt Polizistin Maske runter und kratzt sie im Gesicht

Eine 47-jährige Mutter soll am Dienstagnachmittag in der Atzgersdorfer Straße in Hietzing ihren 26-jährigen Sohn attackiert haben, nachdem dieser ihr seine sexuelle Orientierung offenbarte. Die Frau ließ sich nicht beruhigen.

Alarmierte Polizisten versuchten mit ihr zu sprechen, woraufhin sie eine Beamtin attackierte, ihr die FFP-Maske vom Gesicht riss und ihr mehrere Kratzwunden im Gesicht zufügte. Die Tatverdächtige wurde aufgrund ihres Ausnahmezustandes in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamtin wurde von der Rettung notfallmedizinisch erstversorgt.

