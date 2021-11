Passant bei Verkehrsunfall in Favoriten schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten ist es am Montagvormittag in der Favoritner Wielandgasse gekommen. Ein Lkw-Fahrer hielt an der Kreuzung Wielandgasse/Gundrunstraße an, fuhr aber - eigenen Angaben zufolge - los, nachdem die Ampel grünes Licht zeigte.

Zu diesem Zeitpunkt versuchte plötzlich ein 82-jähriger Fußgänger die Straße zu überqueren und wurde vom Lkw angefahren. Die Gattin des Opfers, die den Unfall beobachtet hatte, gab an, dass die Ampel für die Lkw-Fahrer Rotlicht zeigte. Der 82-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und in ein Spital gebracht.

