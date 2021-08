Frau mit Umbringen bedroht: Polizei gibt bei Verfolgung Warnschüsse ab

Eine 45-jährige Frau meldete sich in der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht in der Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße. Sie gab an, von einem Bekannten ihres Ehemannes mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Es sei Tage zuvor zu einem Streit zwischen den beiden Männern in ihrer Wohnung gekommen. Die Frau habe daraufhin dem Bekannten gedroht, ihn aus der Wohnung zu schmeißen und die Polizei zu verständigen.

Noch während die Frau bei der Polizei ihre Aussage machte, wurde sie von ihrer Nachbarin verständigt. Diese erzählte, dass gerade vier Männer versuchen würden, ihre Wohnungstür aufzubrechen. Sofort machten sich Polizisten auf den Weg zu der Wohnung in Wien-Simmering. Die vier Männer flüchteten, als sie die Polizisten bemerkten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Zwei Verdächtige konnten angehalten und festgenommen werden.

Mit Stahlrute bewaffnet

Um die Männer zu stoppen, wurden drei Schreckschüsse abgegeben. Bei einem der beiden Festgenommenen handelt es sich um den 23-Jährigen, der die Drohungen ausgesprochen haben soll. Worum es in dem ursprünglichen Streit eigentlich ging, ist noch unbekannt.

Bei dem 23-jährigen Beschuldigten stellten die Beamten zwei Pfeffersprays und eine Stahlrute sicher. Außerdem bestand gegen den Mann eine Festnahmeanordnung des Landesgerichts Korneuburg wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung.