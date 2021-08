Betrunkener uriniert in U-Bahn-Station und ohrfeigt Polizistin

Ein 45-jähriger Grieche war laut Polizeiaussendung am Donnerstagabend nicht nur ohne Mund-Nasen-Schutz in der U-Bahnstation Josefstädter Straße unterwegs, er soll dort auch in einen Aufzug uriniert haben. Die Beamten der Polizeiinspektion Hernalser Gürtel hielten den offensichtlich betrunkenen Mann daraufhin an.

Der 45-Jährige wurde aufgefordert, sich auszuweisen, was er allerdings verweigerte. Trotz Aufforderung wollte er auch die U6-Station nicht verlassen. Schließlich eskalierte die Situation und der Verdächtige verpasste einer Polizistin eine Ohrfeige. Die Beamten nahmen den Mann in Folge fest, wogegen er sich aber heftig wehrte. Unter anderem soll er um sich getreten und geschlagen haben.

Die Polizisten überwältigten den Tobenden schließlich und legten ihm Handschellen und Fußfesseln an.

