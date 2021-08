Raubüberfall auf Juwelier in Wiener Innenstadt: Täter auf der Flucht

In der Wiener Innenstadt läuft in diesen Minuten ein Polizeieinsatz, nachdem dort in der Spiegelgasse ein Juwelierraub stattgefunden hat. Zwei Männer sollen um 11.25 Uhr mit Schusswaffen in das Geschäft gekommen sein. Verletzt wurde niemand, die Schadenssumme war vorerst unbekannt.