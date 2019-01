Frau krachte mit Auto in Wiener Naschmarkt-Lokal

Eine Frau ist am Donnerstag in der Früh nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug mit ihrem Pkw in ein Lokal am Naschmarkt in Wien-Mariahilf gekracht. Laut Wiener Berufsfeuerwehr wurde das Auto der Betroffenen, derart abgelenkt, dass es von der Wienzeile über den Naschmarkt geschlittert ist. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall aufgrund der Verformung der Karosserie in ihrem Auto eingeschlossen. Die Feuerwehr öffnete das Fahrzeug mit einem hydraulischen Rettungsgerät und hoben die Frau heraus. Dann wurde die 31-Jährige, die sich am Becken verletzte, der Wiener Berufsrettung übergeben. Die andere Lenkerin verletzte sich leicht an der Hand. Beide wurden laut Rettung ins Spital gebracht.