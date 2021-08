Frau geschlagen und mit Mord bedroht: 46-Jähriger festgenommen

Eine Stunde nach Mitternacht wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing am Freitag wegen eines lautstarken Streites in einer Wohnung in Wien-Liesing alarmiert. Ein 46-jähriger Serbe soll dabei seine 34-jährige Lebensgefährtin geschlagen und mit dem Umbringen bedroht haben.

Laut Polizei wurde der Mann festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Dem Serben wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Hilfe für Betroffene

Von Gewalt betroffene Frauen- und Mädchen können sich an das Netzwerk österreichischer Frauen und Mädchenberatungsstellen wenden: http://netzwerk-frauenberatung.at/index.php/standorte. Außerdem ist der Polizei-Notruf 133 ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt. Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

