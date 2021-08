Frau bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Am Montagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ecke Roßauer Lände/Augartenbrücke in Wien-Alsergrund.

Der Lenker eines LKWs soll auf der Roßauer Lände gefahren und dann nach links auf die Augartenbrücke eingebogen sein. Für ihn hat die Ampel grün gezeigt, gleichzeitig passierte eine 35-jährige Frau den Zebrastreifen und auch für sie gab es grünes Licht.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau lebensgefährlich verletzt wurde. Sie wurde durch die Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht.