Frau bei Christbaumbrand in Kaisermühlen verletzt

Am Montagabend wurde eine Frau bei einem Christbaumbrand verletzt. Der Baum fing in einer Wohnung im fünften Stock eines Mehrparteienhauses in der Schüttaustraße in Wien-Donaustadt zu brennen an. Innerhalb kürzester Zeit standen der Christbaum und danebenliegendes Spielzeug in Flammen.

Die beiden Wohnungsinhaber versuchten noch, den Brand mit Wasser zu löschen, mussten wegen des starken Rauchs die Wohnung aber verlassen. Zusammen mit ihren zwei Kindern gelang ihnen die Flucht aus der Wohnung.

27 Feuerwehrleute im Einsatz

Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern der Wohnung. Die Feuerwehrleute löschten den Brand unter Atemschutz. Das Stiegenhaus und die Brand Wohnung mussten belüftet werden. Die Nachbarwohnungen wurden kontrolliert, hier war aber kein Schaden entstanden. Die genaue Brandursache ist noch unbekannt. Insgesamt waren 27 Feuerwehrleute im Einsatz.