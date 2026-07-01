Wiener ÖVP-Original Franz Karl (83) verstorben

Der frühere Wiener ÖVP-Kommunalpolitiker Franz Karl ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Man verliere „einen geschätzten Freund, einen klugen Ratgeber und eine prägende Persönlichkeit, die weit über Parteigrenzen hinaus Anerkennung genossen hat“, teilte Landesparteiobmann Markus Figl am Mittwoch in einer Aussendung mit. Karl galt in seiner aktiven Zeit als Original in der Volkspartei und wurde als unermüdlicher Kämpfer gegen Hundekot und totes Recht bekannt.

„Hundstrümmerl-Beauftragter“ unter Zilk Der im Bezirk Meidling beheimatete Politiker schaffte 1987 den Einzug in den Gemeinderat. Wirklich bekannt wurde er allerdings erst, als er in den 1990er Jahren von SPÖ-Bürgermeister Helmut Zilk die Rolle des „Hundstrümmerl-Beauftragten“ und die Leitung der entsprechenden Kommission übernahm. Im Februar 1996 legte Karl das Amt entnervt zurück. Es sei trotz größter Bemühungen nicht gelungen, „irgendetwas in dieser Sache zu bewegen“, so die Begründung.