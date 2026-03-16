Jurist und Ex-Politiker Alfred Noll verstorben

Der bekannte Jurist und Ex-Politiker Alfred Noll ist am Montag verstorben. Das wurde dem KURIER seitens seiner Rechtsanwaltskanzler in Wien bestätigt.

Noll, geboren 1960 in Salzburg, studierte nach einer Lehre als Fernmelde-Techniker Rechtswissenschaften in Salzburg und war ab 1992 als Rechtsanwalt tätig. Sein Spezialgebiet war Urheberrecht und Medienrecht, aber auch die Menschenrechte.