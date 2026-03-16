Jurist und Ex-Politiker Alfred Noll verstorben
Der bekannte Jurist und Ex-Politiker Alfred Noll ist am Montag verstorben. Das wurde dem KURIER seitens seiner Rechtsanwaltskanzler in Wien bestätigt.
Noll, geboren 1960 in Salzburg, studierte nach einer Lehre als Fernmelde-Techniker Rechtswissenschaften in Salzburg und war ab 1992 als Rechtsanwalt tätig. Sein Spezialgebiet war Urheberrecht und Medienrecht, aber auch die Menschenrechte.
2013 wurde ihm der Berufstitel Universitätsprofesser verliehen. Bekanntheit erlangte er auch als Moderator der Radioreihe Die Kunst der Demokratie. Weiters verfasste er zahlreiche wissenschaftliche und journalistische Beiträge.
2017 trat er bei der Nationalratswahl für die Liste Pilz an und zog auch in den Nationalrat ein. Bei der Nationalratswahl 2019 kandidierte er allerdings nicht mehr.
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