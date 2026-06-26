Trauer um Concordia-Präsident und Ex-SN-Politikchef: Andreas Koller ist tot

Es ist eine Nachricht, die in der Branche für Betroffenheit sorgt: Der ehemalige Leiter der Innenpolitik und Chefredakteur-Stellvertreter der Salzburger Nachrichten, Andreas Koller, ein besonders feiner und feinsinniger Kollege, ist am Freitag nach schwerer Krankheit mit 65 Jahren verstorben.

Der Wiener hatte seine journalistische Laufbahn 1983 als Mitarbeiter der Tageszeitung Die Presse begonnen. 1988 wechselte er in die Wiener Redaktion der Salzburger Nachrichten. Dort wurde er zum prägenden Gesicht der SN auf dem Wiener Parkett. Andreas Koller war nicht nur Leiter des Innenpolitik-Ressorts und Mitglied der Chefredaktion, er war seit 2014 auch Präsident des Presseclubs Concordia. Weitere Funktionen in der Medienbranche waren Senatssprecher des Presserates, Vorstandsmitglied im Kuratorium der Journalistenausbildung, Vorsitzender des Publizistikbeirats des Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ) sowie Vorsitzender der Vereinigung der Parlamentsredakteure.