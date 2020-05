Die Hundstrümmerl-Kontrollore

Außerhalb des Parks, vor allem in den benachbarten Grünstreifen der Neilreich- und der Dampfgasse dreht es einem jedoch den Magen um. Hunderte Kothaufen stinken zum Himmel. Minütlich steigt ein Passant in den Hundedreck.



Eltern laufen rund um den Waldmüller Park Sturm gegen die Gacki-Wüste. Denn der Nachwuchs sieht in dem Grünstreifen einen Platz zum Herumtollen anstatt eines öffentlichen Hundeklos. Warum hier nicht rigoros kontrolliert wird, können die Waste-Watcher erklären: "Die Hundehalter kommen in aller Früh und spät am Abend. Da sind wir noch nicht, oder nicht mehr auf der Straße." Hier besteht Handlungsbedarf.



Theodor Wrbitsky, ein älterer Herr aus dem Gemeindebau: "Im Park haben alle Angst, dass sie erwischt werden. Da passen's auf wie die Haftlmacher. Und auf der Straße hebt keiner die Notdurft seiner Lieblinge auf. Ich sehe alle. Und ich werde auch alle melden."

Damit dürfte der Pensionist einige Zeit beschäftigt sein. Denn pro Tag landen zehn Tonnen Hundekot auf Gehsteigen, Straßen und Parks. Laut der Stadt werden davon nur 3,1 Tonnen ordnungsgemäß mit Sackerln von den Hundehaltern entsorgt.



Einen, den die Streitereien unter denn Hundehaltern so überhaupt nicht interessieren, ist Leo Vorlaufer aus dem Gemeindebau: "Des Hundstrümmerl kummt bei mir ins Sackerl, und dann in den Mistkübel. Und aus!"