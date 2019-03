FPÖ schießt sich auf Tojner-Geschäftsfreunde ein

In der Causa rund um mehrere gemeinnützige Wohnbau-Gesellschaften, die ihre Gemeinnützigkeit verloren haben, schießt sich die FPÖ auf Geschäftspartner des Wiener Immo-Inverstors Michael Tojner ein. In der Landtagssitzung morgen, Donnerstag, bringt sie einen Antrag ein, in der sie das Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal ( SPÖ) auffordert, via MA 50 ein Verfahren gegen den Anwalt Franz Guggenberger einzuleiten.

Der Hintergrund: Guggenberger war in den Bauvereinigungen Riedenhof und Gesfö Aufsichtsratsvorsitzender – just zu dem Zeitpunkt, als diese den Status der Gemeinnützigkeit aufgrund von Verstößen gegen das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) verloren und der Abverkauf von umfassenden Immo-Beständen beschlossen wurde. Weil dabei möglicherweise zu geringe Abschlagszahlungen an das Land geflossen sind, hat das Land Burgenland Anzeige gegen Tojner und andere Personen erstattet. Tojner bestreitet alle Vorwürfe.