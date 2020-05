Flüchtlinge in der Akademie: „Werden nicht aufgeben“

Wie berichtet, suchten die Flüchtlinge Dienstagabend nach einer Diskussionsrunde Schutz in der Kunst-Uni. Der Grund für die Ortswahl: „Wir haben sonst keine Möglichkeit“, erklärt Mir Jahangir. Zudem hätten Studenten wie Lehrpersonal der Akademie von Anfang an ihre Unterstützung gezeigt. Rund 200 „Supporter“ blieben mit den Asylanten in der Uni. Mir Jahangir stellt klar: „Wir werden nicht aufgeben, solange es keine Lösung gibt.“