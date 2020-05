Flüchtlinge suchen Schutz in der Akademie der Bildenden Künste

24 Flüchtlinge aus dem Wiener Servitenkloster suchten am Dienstagabend Schutz in der Akademie der Bildenden Künste. Und dort werden sie vorerst auch bleiben, erklärten Vertreter der Gruppe sowie ein Unterstützer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in der Aula der Universität.

Die Gruppe war nach einer Veranstaltung am Dienstag in der Akademie geblieben und hatte darauf gedrängt, weiterhin gemeinsam untergebracht zu werden, erklärte ein Unterstützer. Hintergrund: Die Flüchtlinge müssen heute, Mittwoch, das Servitenkloster wegen Renovierungsarbeiten verlassen. Einige werteten das als „Rauswurf“ und wendeten sich heute Vormittag daher an die Öffentlichkeit.

Wie lange die Flüchtlinge nun in den Uni-Räumlichkeiten bleiben wollen, ist unklar. Mir Jahangir, Sprecher der Gruppe, erklärte, es gebe "kein Limit". Sie wollen weiterhin alle gemeinsam untergebracht werden, da sie Abschiebungen befürchten, wenn sie aufgeteilt werden. Auch das Angebot eines Raumes lediglich für Versammlungen lehnen sie derzeit ab: "Wir haben genug Plätze für ein Zusammentreffen, wir müssen aber zusammenleben."