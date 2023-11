Bücher und Mitmachstationen: Ein Kindermuseum für Floridsdorf

Rund 290.000 Kinder und Jugendliche sind Teil von Wiens Bevölkerung Wien wird, vereinfacht gesagt, immer jünger. Umso wichtiger ist es, das Freizeitangebot für die Jüngsten zu stärken. Die Stadt Wien möchte das nun in die Tat umsetzen: Mit einem Zentrum für Kinderkultur im 21. Bezirk sollen neue Begegnungs- und Erlebensorte für Kinder geschaffen werden. Am Donnerstag wurden das Vorhaben vorgestellt.

Der neue Standort soll interaktives Kulturangebot an Kinder vermitteln: Lese- und Erlebnisspaß werden erstmals unter einem Dach kombiniert. Das Zoom Kindermuseum und das Zentrum für Kinderliteratur werden gemeinsam im Gebäude in der Schloßhofer Straße vertreten sein. Dass so ein kindgerechtes Angebot gut ankommen kann, zeigt der Zoom-Standort im siebten Bezirk seit etwa 30 Jahren.