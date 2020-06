Flatrate-Bordell: Polizei kam zur Eröffnung

Ganz kurz lugen die beiden Männer auf die Bordell-Tür. „ Eröffnung verschoben“, war auf einem A4-Zettel aufgemalt, darunter stand eine Handynummer. Nach einem kurzen Telefonat biegen die beiden kopfschüttelnd in die Meidlinger Hauptstraße ab.

Die für Mittwoch anberaumte Eröffnung des ersten Flatrate-Bordells in Wien fiel ins Wasser. Im Vorfeld wirbelte das Etablissement wegen seiner umstrittenen Geschäftspraxis viel Staub auf. Genau das bekamen Polizisten, die gestern zu einer Razzia angerückt waren, zu sehen: Schutt, Asche, Staub. Hinter der Fassade befand sich eine Baustelle.

„So viel Sex wie du willst“ – für „nur 99 €“. Bis zuletzt bewarb Peter Laskaris seinen Club. Der Wiener ist ein Werbe-Profi: Schon alleine die vage Ankündigung, das größte Laufhaus Europas aufzusperren, brachte ihm zuletzt seitenweise Zeitungsberichte. In seinem Flatrate-Club sollten Freier für einen Pauschaltarif mit mehreren Frauen unbegrenzt oft Sex haben können. Sein Lokal wäre in Österreich ein Novum. In Deutschland und der Schweiz sorgt diese Praxis für Schlagzeilen, vor allem, weil sie als frauen- und menschenverachtend kritisiert wird.