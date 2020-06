Fischstäbchen in der Einzelzelle für Strasser

Am Donnerstag trat der 58-Jährige seine dreijährige Haftstrafe an. Er wurde in einer Einzelzelle mit Radio und TV-Apparat untergebracht, wo ihm auch die Mahlzeiten serviert werden: Am Freitag standen mittags Tomatensuppe und Fischstäbchen auf dem Menüplan, abends gab es Gabelbissen und Hartkäse. Ernst Strasser beteiligte sich am einstündigen Rundgang im Spazierhof, der täglich vorgesehen ist. Zwei Stunden am Tag kann er sich bei diversen Brettspielen, Tischfußball oder im Fitnessraum die Zeit vertreiben, die übrige Zeit bleibt seine Zellentür verschlossen. Nachdem der psychologische und der soziale Dienst eine Einstufung vorgenommen haben, wird nächste Woche ein sogenannter Vollzugsplan erstellt. Dieser legt auch fest, welche seinen Fähigkeiten entsprechende Arbeit Strasser zugewiesen wird.

Wie Anstaltsleiter Josef Schmoll dem KURIER erklärt, müsse bei Auswahl des Jobs auch der Schutz des Häftlings einkalkuliert werden, schließlich ist Strasser „ein Mensch des öffentlichen Lebens.“ Der ehemalige Innenminister könnte sich Feinde gemacht haben, denen er womöglich im Gefängnis wieder begegnet. Als Hausarbeiter wäre er in ständiger Begleitung eines Justizwachebeamten, auch ein Arbeitsplatz in der Wäscherei oder in der Bibliothek wäre gut überschaubar.

Nach frühestens sechs Monaten kann Strasser eine Fußfessel beantragen; die Genehmigung obliegt Anstaltsleiter Schmoll.