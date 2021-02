Finanzspritze soll Wiener Programmkinos durch die Krise bringen

Die Wiener Programmkinos sind (wie andere Kultureinrichtungen auch) infolge der Corona-Pandemie besonders gefährdet: Sie müssen ihre Säle geschlossen halten, weshalb sie keine Einnahmen lukrieren. Die Fixkosten laufen jedoch weiter. Um 13 kleinere und mittlere Lichtspielhäuser in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, schüttet die Stadt nun eine einmalige Sonderförderung in der Höhe von einer Million Euro aus.

Die Stadt Wien sei stolz auf ihre in Europa wohl einmalige diverse Kinolandschaft, erklärt Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. "Mit der Sonderfinanzierung wollen wir dazu beitragen, die Wiener Programmkinos in ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit zu bewahren wie auch den Erhalt von Standorten und Arbeitsplätzen sicherzustellen.“

"Sehnsuchtsorte"

Programmkinos seien mehr als pure Film-Abspielstätten, meint Kaup-Hasler. "Sie sind Bildungseinrichtungen, Orte der Aufklärung, Sehnsuchtsorte, Orte, an denen vieles möglich ist. Sie werden sich daher umso mehr in der Post-Corona-Zeit den Anforderungen stellen und an ihrer programmatischen Neu-Ausrichtung arbeiten müssen“.