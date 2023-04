Finanzbehörden konnten 24 Katzen und Hunde befreien

"Aufgrund der gefälschten Pet-Pässe, den fehlenden Bescheinigungen und serologischen Blutuntersuchung sowie der Angabe ungültiger Daten folgte - statt einer Weiterreise - die Übergabe der Tiere an den Grenztierarzt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro für zu erwartende Verwahrkosten der AGES eingehoben", hieß es. Nur wenige Stunden später entdeckten die Beamten 13 junge Katzen. Die Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000 Euro für Verwahrkosten durch die Agentur für Gesundheit und Ernährung (AGES) wurde laut Ministerium ebenso eingehoben.

Am 8. März 2023, wurden ebenso in Nickelsdorf wiederum neun Welpen aus einem Fahrzeug gerettet. Der Lenker und der Beifahrer gaben an, dass die Hunde aus Serbien stammten und nach Deutschland gebracht werden sollten. "Nach Durchsicht und Prüfung der mitgeführten Unterlagen wurde allerdings rasch festgestellt, dass diese gefälscht waren und weitere Unstimmigkeiten vorlagen", hieß es. Die neun Hundewelpen wurden aufgrund von Schmuggel gemäß Finanzstrafgesetz beschlagnahmt, zunächst an ein Tierschutzhaus und in weiterer Folge zur Quarantäne an die AGES übergeben. Eine Sicherheitsleistung für Verwahrkosten in der Höhe von 9.000 Euro wurde eingehoben.