Fiaker: Wie viel Hitze verträgt das Pferd?

Von einem „grausamen Fortbewegungsmittel“ sprechen Tierschützer, von der „artgerechtesten Form der Tierhaltung“ die Fiaker. Die Fronten in der Debatte sind verhärtet – jetzt kocht sie in Wien wieder hoch. Der aktuell größte Aufreger: die Hitze. Die Pferde sollen nicht erst ab 35 Grad, sondern bereits ab 30 Grad frei bekommen.



Dagegen wehren sich die Fiaker massiv. Am Donnerstag gingen sie in die Offensive: Mit einer Führung über den Simmeringer Hof von Ursula Chytracek, Fiaker-Sprecherin in der Wiener Wirtschaftskammer. Dabei war auch Isabella Copar, Veterinärmedizinerin des Betriebs, samt Hund.

„Innerhalb der Runde, in der wir hier stehen, sind die Pferde am wenigsten hitzeempfindlich“, sagt Copar. In der Hitze, die sich im Stall aufstaut, zu stehen, sei viel anstrengender für die Tiere als die Bewegung in der Stadt.