Fiaker-Hitze-Studie der Stadt Wien: Tests starten im Frühling

Bis es in Wien zum ersten Mal wieder 35 Grad heiß sein wird und die Fiaker deshalb mit einem Hitzefahrverbot belegt werden, wird es wohl noch ein paar Monate dauern. Deutlich schneller wird mit den steigenden Temperaturen die Debatte entspinnen, wie sich die Hitze auf die Pferde auswirkt und ob das Hitzefahrverbot nicht auf 30 Grad gesenkt werden sollte. Um dieses heiße Eisen – das jährlich von Neuem zu Streitigkeiten zwischen Fiakerbetrieben und Tierschützern führt – endlich wissenschaftlich zu klären, hat die Stadt Wien gemeinsam mit dem Bund eine Studie in Auftrag gegeben. Das war allerdings schon im Sommer 2022 . Nun, mehr als zwei Jahre später steht das Studiendesign für den praktischen Teil fest.

Das Resultat wird in den kommenden Monaten auf Wiens Straßen sichtbar werden: Ab Frühjahr finden nämlich die Untersuchungen der Studie „Pferdenutzung in Zeiten des Klimawandels“ an den Wiener Fiakerpferden statt.

Zwölf Pferde im Test

Zwölf Fiakerpferde des Fiakerunternehmens „Carmen Blantz KG“ werden ab dann ein Jahr lang begleitet. Die Tiere werden in diesem Zeitraum mehrmals im Stall, an den Standplätzen und während der Fahrten in der Stadt beobachtet und untersucht, heißt es von der MA 60 (Veterinäramt und Tierschutz). Neben Blut-, Speichel- und Schweißproben soll dabei auch die innere Körpertemperatur gemessen werden. Das Verhalten der Tiere während der Fahrt und im Stall wird über eine Videokamera erfasst, ein GPS-Sender ermöglicht eine genaue Nachverfolgung der Route. Die Kutschen werden an einer speziellen Beschriftung erkennbar sein, heißt es von der MA 60.