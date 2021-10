Feuerwehreinsatz bei Brand in der Neilreichgasse

Am späten Sonntagnachmittag kam es zu einem Feuerwehreinsatz im 10. Bezirk. "Um 15.15 Uhr sind wir zum Einsatz gerufen worden", so ein Feuerwehrsprecher. Mit 33 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen war die Feuerwehr vor Ort. Es brannte in der Neilreichgasse, Ecke Troststraße im 10. Bezirk. Der Brand soll sich in einer Wohnung entfacht haben. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Fünfjähriger Junge als jüngster Patient

Noch zwei Stunden nach dem Notruf wurden Nachlöschungsarbeiten geleistet. Auch die Rettung war mit sieben Teams vor Ort im Einsatz. Sie betreuten 18 Personen. Sieben davon wurden mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht. Der jüngste Patient war ein fünfjähriger Junge.