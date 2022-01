Feuerwehr rettet verletzten Schwan von Dach in Wien-Landstraße

Die Wiener Berufsfeuerwehr hatte am Freitagnachmittag eine tierische Aufgabe: Ein Schwan landete am Dach eines Altbaus in der Salesianergasse in Wien-Landstraße.

Vom Dach im dicht verbauten Gebiet schaffte der Schwan es jedenfalls nicht mehr abzuheben. Nachbarn des gegenüberliegenden Hauses bemerkten die missliche Lage des Tieres und verständigten das Wildtierservice Wien. Das Wildtierservice alarmierte dann die Berufsfeuerwehr, die mit Höhenrettern und einer Drehleiter anrückte.