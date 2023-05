Feuerwehr musste nach Brand Gebäude mit 150 Personen evakuieren

In den Wiener Ringstraßengalerien ist es am Donnerstagvormittag zu einem Kleinbrand gekommen. Die Feuerwehr evakuierte 150 Personen aus dem Gebäude. Das Feuer dürfte im Zuge von Umbauarbeiten in einem früheren Triebwerksraum eines Aufzugs entstanden sein. Dort sei es zu einer Verrauchung gekommen, berichtete ein Sprecher der APA. Die Feuerwehr konnte den Einsatz gegen 11.20 Uhr beenden.

Laut dem Sprecher waren 63 Feuerwehrleute zusammen mit 15 Fahrzeugen im Einsatz. Eine konkrete Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Verletzt wurde laut Berufsrettung niemand.