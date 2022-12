Feuerwehr im Dauereinsatz: Mehrere Brände in der Nacht in Wien

"Wir waren quasi im Dauereinsatz", sagt Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. In der Nacht auf Donnertag musste eine erhöhte Dienstbereitschaft ausgerufen werden, um die vielen Brände in der Stadt unter Kontrolle zu bekommen. Ein Kellerbrand in Ottakring, ein Wohnhausbrand im Alsergrund und ein Küchenbrand in Währing waren nur der Anfang der turbulenten Nacht.

In der Troststraße in Favoriten brach in einer Wäscherei Feuer aus. Der Gemeindebau, in dem sich das Geschäft befinet, musste evakuiert werden. Die Berufsrettung rückte mit dem Katastrophenzug an und kümmerte sich bei den eisigen Temperaturen um die Bewohner. Zu schweren Verletzungen dürfte es nicht gekommen sein.

Ermittlungen in der Donaustadt

Fast zeitgleich wurde auch in der Donaustadt Alarm geschlagen. Schon in der zweiten Nacht in Folge war es am Rennbahnweg 27 zu Kellerbränden gekommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Brände gelegt wurden. Nun ermittelt das Landeskriminalamt.

