Festnahme: Polizei konnte Kirchen-Vandalen fassen

Ein Unbekannter, der in einer Kirche in der Inneren Stadt zwei Mal - am 7. und am 16. Juli 2022 - mutwillig Bilder und Statuen beschädigt haben soll, ist dingfest gemacht worden.

Der Mann soll Bilder in Mitleidenschaft gezogen und Teile von Statuen abgebrochen haben. Er wurde ausgeforscht, sein Motiv ist völlig unklar. Der Mann befindet sich laut Polizei in einer Justizanstalt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: