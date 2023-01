Aussprache zwischen zwei Jugendgruppen endete mit Messerattacke

Am Mittwochabend trafen sich zwei Gruppen junger Männer - alle im Alter zwischen 16 und 23 Jahren und syrische Staatsbürger - zu einer Aussprache am Rollerdamm in Floridsdorf, weil es zuvor zu einem Streit gekommen sein soll. Dann sollen sich die Männer aber mit Faustschlägen attackiert haben. Einer der Tatverdächtigen soll versucht haben, auf einen anderen mit einem Messer loszugehen.

Die in der Zwischenzeit alarmierte Polizei konnte die Verdächtigen festnehmen. Das Klappmesser wurde sichergestellt. Die mutmaßlichen Täter zeigten sich nicht geständig. Einer wurde in eine Justizanstalt gebracht, zwei weitere wurden auf freiem Fuß angezeigt.

