Festnahme nach europäischem Haftbefehl in Wien-Donaustadt

Das Landeskriminalamt Wien hat einen ungarischen Staatsbürger auf Grundlages eines europäischen Haftbefehls festgenommen. Der 56-Jährige soll in Wien-Donaustadt ein Mountainbike im Wert von 1.200 Euro aus einem Fahrradabstellplatz gestohlen haben.

In Ungarn wurde der Mann mittels europäischem Haftbefehl gesucht, da er aufgrund zahlreicher Einbrüche zu einer knapp fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden war. In seiner Sozialunterkunft zeigte der Ungar der Polizei einen gestohlenen Personalausweis, den er gefunden haben will.

Gegenüber der Polizei gab er an, dass er seit seiner Flucht vor den ungarischen Behörden im Jahr 2016 durch mehrere Staaten gereist zu sein. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

