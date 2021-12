Festnahme: Mann hatte 47 Heroin-Kügelchen im Mund

Die Polizei verfolgte einen jungen Mann, der am Montagvormittag in der Brigittenau einer mutmaßlichen Käuferin Drogen in ihrem Auto übergab.

Der 23-Jährige hatte bei der Festnahme insgesamt 47 Heroin-Kügelchen im Mund. Insgesamt wurde bei dem Nigerianer knapp 37 Gramm Heroin und Kokain sowie 330 Euro Bargeld sichergestellt. Auch weitere Käufer des Beschuldigten wurden ausgeforscht, einvernommen und angezeigt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige bereits über mehrere Jahre in Wien Drogen verkauft haben dürfte. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

