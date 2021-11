Gefälschte Impfpässe: Opfer griff zum Baseballschläger in Wien

Am Sonntag kam ein 26-jähriger Mann zur Polizeiinspektion Sedlitzkygasse in Simmering und erklärte den Beamten, dass ein Mann hinter ihm her sei und ihn mit einem Baseballschläger erschlagen wolle.

Kurze Zeit später kam ein weiterer Mann in die Polizeistation und zwar sein Verfolger, ein 44-jähriger Mann. Die beiden Männer wurden getrennt voneinander befragt. Demnach soll der 26-jährige Serbe dem 44-jährigen Türken sechs gefälschte Impfpässe für 1.000 Euro verkauft haben.

Auseinandersetzung

Der mutmaßliche Verkäufer dieser Impfpässe soll jedoch die Herausgabe von QR-Codes verweigert haben, dies hätte angeblich noch mehr Geld gekostet. Daraufhin wollte der Türke sein Geld zurückhaben, weshalb es zu einem Streit gekommen war. Bei der Auseinandersetzung soll der 26-Jährige mit einem Baseballschläger gedroht haben, was er jedoch bestritt.