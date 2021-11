Festnahme: Mann bedrohte Ex-Frau mit dem Umbringen

Eine 37-jährige Frau verständigte am Mittwochabend die Polizei, nachdem sie ihr 29-jähriger Ex-Mann übers Telefon mit dem Umbringen bedroht hatte. Der Tatverdächtige soll auch gedroht haben, die gemeinsame 4-jährige Tochter umzubringen.

Die Beamten nahmen den 29-Jährigen in der Folge an seiner Wohnadresse fest. In dessen Wohnung wurde auch eine geringe Menge Cannabis sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

