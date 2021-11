37-Jähriger bedrohte Schwester mit Küchenbeil

Um einen Vorfall vom Vortrag zu klären, begab sich eine 30-Jährige - zusammen mit ihrem Lebensgefährten und dessen 32-jährigen Bruder - am Mittwochnachmittag in die Wohnung ihres 37-jährigen Bruders in Simmering. Der Gastgeber empfing die drei Gäste alles andere als freundlich, beschimpfte sie sofort und bedrohte sie mit einem Küchenbeil.

Der Tatverdächtige fuchtelte dabei auch in Richtung der Opfer und beschädigte die Jacke des 32-Jährigen. Die Bedrohten ergriffen in der Folge die Flucht und riefen die Polizei.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und stellten das Küchenbeil sicher. Der 37-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

