Einbruch in Imbissstand: Mann in Liesing festgenommen

In der Nacht auf Dienstag, kurz vor 5 Uhr, wurde die Polizei wegen einem Einbruch in einen Imbissstand in der Perfektastraße alarmiert.

Dort sollen zwei Männer über das Fenster in das Geschäft gelangt sein, wo sie diverse Gegenstände gestohlen haben dürften. Noch am Tatort konnten die Beamten einen 24-jährigen Österreicher festnehmen.

Sein Komplize konnte noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in unbekannte Richtung flüchten, bestätigte eine Polizeisprecherin. Der Tatverdächtige befindet sich in einer Justizanstalt.

