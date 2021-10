Ein 21-Jähriger wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch während seines Besuchs in der Disco U4 in Meidling festgenommen. Der österreichische Staatsbürger steht im Verdacht, zwei Sicherheitsleute der Disco körperlich attackiert und verletzt zu haben.

Auch drei Polizisten wurden bei der Festnahme des Mannes, der sich mit Tritten, Schlägen und Kopfstößen gewehrt hatte, verletzt und mussten in einem Spital behandelt werden. Einer von ihnen konnte seinen Dienst in der Folge nicht weiter fortsetzen.

