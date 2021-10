Betrunkener soll Mann mit Glasflasche schwer verletzt haben

In der Nacht auf Dienstag soll ein 37-jähriger polnischer Staatsbürger einem bis dato namentlich unbekannten Mann schwer verletzt haben. Zur Auseinandersetzung kam es in einer Notschlafstelle in Wien-Favoriten. Der Pole schlug nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einer Glasflasche mehrmals gegen den Kopf seines Kontrahenten.

Daraufhin wurde die Polizeiinspektion Keplergasse alarmiert. Die Polizisten nahmen den 37-Jährigen an Ort und Stelle fest und führten einen Alkovortest durch. Dabei wurde ein Messwert von 2,6 Promille festgestellt. Das Opfer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Verpassen Sie keine Nachricht von Polizei, Rettung und Feuerwehr mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: