Fernwärmekunden in Wien erhalten rund 80 Euro Rabatt

Und auch der turbulente Sommer wirkt nach: Zwar sah sich die Wien Energie selbst kurzfristig mit Forderungen für Marginleistungen an den Energiebörsen konfrontiert, die sie ohne Hilfe der öffentlichen Hand nicht mehr stemmen konnte, zugleich bescherte die Krise aber auch einen Kundenzuwachs. Laut Stadt verschwanden viele kleinere Mitbewerber nämlich in dieser Zeit vom Markt.

Die Gewinne sollen in die Sicherstellung der Versorgung und in den Umbau des Energiesystems investiert werden, wie Hanke erläuterte. Zum Teil fließe sie nun aber auch in die Abfederung der Belastung durch die gestiegenen Preise.

Der Fernwärme-Rabatt wird auf den Grundpreis im Zuge der Jahresabrechnung 2022/23 gewährt. Er gilt für Haushalte und für Firmenkunden, wobei hier Großverträge ausgenommen sind. Insgesamt macht der Rabatt rund 50 Mio. Euro aus.