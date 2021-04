Feiger Raubüberfall: Polizei sucht dieses Duo

Mitte Februar kam es in der Niederhofstraße in Wien-Meidling zu einem Raubüberfall. Ein Duo soll einen 23-Jährigen beim Verlassen eines öffentlichen Behinderten-WCs umklammert und anschließend dessen Handtasche geraubt haben. In der Tasche waren sein Bargeld, ein Mobiltelefon und Dokumente.

Nachdem die Tatverdächtigen, ein Mann und eine Frau, die Beute an sich nahmen, soll einer der mutmaßlichen Räuber den 23-Jährigen mit dem Umbringen bedroht haben, wenn dieser zur Polizei gehe. Das geistig beeinträchtigte Opfer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.