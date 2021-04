Mann wollte Seile von Passagierschiff in Wien lösen

Ein 28-jähriger Mann soll am Montagnachmittag versucht haben, die Stahlseile, mit welchen ein Schiff am Donauufer angelegt hatte, zu lösen. Allerdings wurde der Verdächtige von der Bordwache des Passagierschiffes beobachtet. Die Besatzung des Schiffes alarmierte die Polizei zum Donaustrom in Wien-Döbling. Zuvor soll es laut Polizei zu einem Streit zwischen der Bordwache und dem Mann gekommen sein.