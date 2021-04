Wiener Polizei nimmt mutmaßlichen Heroin-Dealer fest

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität der Wiener Polizei hat am Montagnachmittag einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. "Nach umfangreichen Ermittlungen" habe man den Mann gegen 14.45 Uhr in Wien-Neubau erwischt, teilte die Polizei mit. Bei der Personendurchsuchung stellten die Beamten bei dem 27-jährigen Serben 135,4 Gramm Heroin und 61,8 Gramm Streckmittel sicher.

Im Anschluss wurde auch die Wohnung des Verdächtigen in Wien-Ottakring durchsucht. Dort nahmen die Polizisten einen weiteren Verdächtigen - einen 26-jährigen Serben - fest. In der Wohnung wurden außerdem weitere Drogen sichergestellt. Dort fanden die Ermittler 405,5 Gramm Heroin, 717,1 Gramm Streckmittel, 9 Gramm Cannabis sowie 6.650 Euro an mutmaßlichem Drogengeld.

