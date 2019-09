Fehl-Besetzung: Warum Hausbesetzungen ohne Folgen bleiben

Das Haus ist tatsächlich erst vor Kurzem verkauft worden. Eigentlich hätte am Donnerstag mit den Bau- beziehungsweise Abrissarbeiten begonnen werden können. Nun sind aber Plakate mit Sprüchen wie „Kiwara = Mörder“ und das Anarchiesymbol auf der Fassade platziert.

Der Besitzer, der das Haus um 530.000 Euro erworben hat, hat bei der Polizei noch keine Anzeige erstattet, weswegen die Behörden nichts gegen die Besetzer tun können.

Beim KURIER-Lokalaugenschein ist alles ruhig in der Rosensteingasse 10. Wie viele Personen sich in dem Haus befinden, ist nicht klar. Sollte nun eine Anzeige eingebracht werden und es zur Räumung kommen, könnten sich ähnliche Szenen wie im Dezember 2018 bei der Räumung eines Hauses in der Neulerchenfelder Straße abspielen. Damals musste die Polizei die Besetzer vom Dach des mehrstöckigen Hauses mittels Drehleiter bergen. Gebracht hat die Aktion nichts, außer hohe Geldstrafen für die Aktivisten, die diese nicht bezahlen wollen.