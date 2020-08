Favoriten: Zwei Granaten an einem Tag gefunden

Im Zuge von Bauarbeiten in der Windtenstraße in Wien-Favoriten wurden Bauarbeiter am Donnerstag auf mutmaßliches Kriegsmaterial aufmerksam und verständigten die Polizei. Die Beamten sperrten den möglichen Gefahrenbereich ab und verständigten ein Sprengstoffkundiges Organ (SKO) sowie den Entminungsdienst.

Nach der Besichtigung wurde die Panzergranate vom Entminungsdienst abtransportiert.

Zweiter Fund

Am Donnerstag kam es in Wien-Favoriten zudem noch zu einem weiteren Fund von Kriegsmaterial. Im Bereich des Johannesbergs wurde in Folge eine Werfergranate von einem Sprengstoffkundigen Organ (SKO) und dem Entminungsdienst gesichert und abtransportiert.

Bei derartigen Funden rät die Wiener Polizei zu folgenden Präventionstipps: Wenn sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial entdeckt werden, sollen sich Personen in sichere Distanz begeben und unverzüglich 133 oder 112 wählen. Aufgefundene Gegenstände sollen unverändert liegen gelassen werden.