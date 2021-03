Favoriten: Wenn einem Tauben täglich den Atem rauben

Wenn Claudia Hesch morgens das Gurren der Tauben vernimmt, ist der Tag für sie gelaufen. Statt sich an der Tierwelt zu erfreuen, könnte die 50-jährige Fleischerin die Vögel faschieren. Denn die verpassen dem Balkon der Favoritnerin mehrmals täglich einen neuen Anstrich – und keinen schönen. Bei „Wiener Wohnen“ steht man der Taubenplage im Gemeindebau bis dato allerdings machtlos gegenüber.

Angefangen habe die Misere im Jänner des Vorjahres, als die Mieterin in der Wohnung über ihr gestorben sei, schildert Frau Hesch. Seitdem nisten zahlreiche Tauben auf dem verlassenen Balkon – was zur permanenten Verschmutzung ihres eigenen führe. Den Dreck müsse sie zumindest zwei Mal am Tag entfernen, klagt sie. Der Staubsauger stehe deshalb rund um die Uhr im Freien.

Erfolglose Abwehrschlacht

Der Gitterzaun, den Frau Hesch in ihrer Verzweiflung über dem Balkongeländer montiert hat, änderte an der Problematik ebenso wenig wie die bunten Wollschnüre, der Lichtschlauch und die (für Tauben) abschreckenden Plastikraben. Trotz aller Taubenabwehr-Maßnahmen sieht der Balkon ekelhaft aus. Zudem klagt die Mieterin bereits über Atemprobleme. „Und wenn es warm ist, stinkt es auch noch.“

Bei „Wiener Wohnen“, wo Frau Hesch deshalb seit Mai regelmäßig anrufe, habe sie bis dato allerdings auch nur mit Tauben zu tun gehabt, sagt Frau Hesch. Auf ein offenes Ohr habe sie lange warten müssen. „Erst vor einem Monat hat mich endlich jemand zurückgerufen“, erzählt sie.