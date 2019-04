Aufregung bei Tierschützern: Gefärbte Tauben als Attraktion

In den letzten Tagen bot eine Frau im Schlosspark Schönbrunn in der Nähe des Palmenhauses bunt gefärbte Tauben als Attraktion an. Gegen Bezahlung konnten Passanten Selfies mit den Vögeln machen.

"Wir kennen das aus anderen Ländern, in Wien scheint das ein neues Phänomen zu sein", sagt Elisabeth Penz, Sprecherin der Tierschutzorganisation Vier Pfoten dazu. "Es handelt sich eindeutig um Tierquälerei". Der Verein rät eindringlich davon ab, für so etwas Geld auszugeben.

Bei den Bundesgärten bestätigt man den Vorfall: "Die Dame war illegal unterwegs und wurde des Parkes verwiesen", sagt Sprecherin Irmgard Poschacher.