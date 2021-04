Favoriten und Ottakring: Wiener Polizei nimmt mehrere Drogendealer fest

Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) haben Dienstagmittag bei der U3-Station Ottakring zwei mutmaßliche Drogendealer beobachtet. Die zwei Österreicher im Alter von 29 und 32 Jahren sollen dort Kokain und Heroin verkauft haben.

Die Polizisten hielten die beiden Verdächtigen an und fanden bei ihnen 13,5 Gramm Drogen sowie 530 Euro mutmaßliches Drogengeld. Beide wurden in eine Justizanstalt gebracht.

Ermittlungen nach Drogenfund

Bereits am 10. Februar machten Polizisten der Bereitschaftseinheit einen noch größeren Drogenfund: Im Zuge einer Streifenfahrt in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten bemerkten die Beamten in den Abendstunden zwei Verdächtige, die davonliefen, als sie das Polizeiauto bemerkten.