Favoriten: Streit um Wohnung führte zum Mord an 24-Jährigem

Wie berichtet, ist es in einer Wohnung in der Inzersdorfer Straße in Wien Favoriten am Freitagabend zu einem Streit unter zwei polnischen Bekannten gekommen. Ein 26-Jähriger stach zumindest zweimal auf seinen 24-jährigen Kontrahenten ein, der Mann verstarb auf Grund der Verletzungen in einem Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter befindet sich in Haft. Ein dritter, ebenfalls bei der Tat anwesender, aber unbeteiligter Zeuge verständigte die Polizei. Bei der Vernehmung durch das Landeskriminalamt Wien zeigte sich der 26-Jährige zur Tat geständig.