Favoriten: Polizisten retteten dehydrierten Wildvogel

Ein Zeuge übergab Beamten der Polizeiinspektion Keplergasse einen jungen Vogel, den er laut eigener Aussage zuvor am Gehsteig in der Herzgasse in Wien-Favoriten gefunden hatte. Das Jungtier machte auf die Beamten einen lethargischen und dehydrierten Eindruck.

Die Polizisten organisierten deshalb rasch eine Spritze, um den Vogel mit Wasser zu versorgen. Anschließend brachten sie das Jungtier zur Wiener Wildtierstation (MA 49).

