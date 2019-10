Favoriten hat jetzt ein DKT. Welche Wien-Spiele es sonst noch gibt

Die verschiedenen Wiener Versionen von „Das kaufmännische Talent“ sind aber nicht die einzigen skurrilen Spiele von und über Wien am Markt. So verkauft die MA 48 im 48er-Tandler nicht nur Second-Hand-Utensilien, sondern auch Spiele. Zum Beispiel das „Mist-Spiel“, bei dem es darum geht, den Müll in die richtigen Tonnen in Modellversion zu sortieren (15 Euro).

Außerdem im Angebot: Das 48er-Memo und „Trennt“ – zwei Kartenspiele (je 9 Euro), bei denen ebenfalls Mülltrennung im Mittelpunkt steht. Die jüngsten Änderungen beim Mülltrennen wurden zumindest im Mist-Spiel schon aktualisiert.